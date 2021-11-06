استعدادات لاعتصام جديد في بغداد احتجاجًا على نتائج الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (بي بي سي)

شارك المئات السبت في تظاهرة على إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد غداة مواجهات وقعت بين محتجين، اعتراضًا على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، والقوات الأمنية، وأسفرت عن مقتل شخص.

ورفع المتظاهرون، وسط أجواء هادئة، لافتات كتب عليها "كلا كلا للتزوير" وصوراً لقادة أمنيين كتب عليها "مجرم حرب" ورددوا شعارات "نعم نعم للحشد" و"الموت لأمريكا"، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس. ونصبوا الخيام في الحديقة الموازية لواحدة من البوابات الأربع للمنطقة الخضراء، استعداداً لاعتصام جديد.

وانتشرت القوات الأمنية في المكان.

وبدأت الاحتجاجات منذ نحو أسبوعين باعتصام على إحدى بوابات المنطقة الخضراء، لكنه تطور ليل الجمعة إلى مواجهات بين المعتصمين والقوات الأمنية، إذ حاول بعض المحتجين اقتحام بوابات المنطقة التي تضمّ مقار حكومية منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية من بينها سفارة الولايات المتحدة.

وقتل متظاهر متأثرا بجراحه وأصيب 125 آخرون "غالبيتهم من القوات الأمنية" وفق وزارة الصحة.