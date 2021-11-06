واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا

أمرت واشنطن دبلوماسييها غير الأساسيين في السفارة الأمريكية في إثيوبيا وأقرباءهم بمغادرة البلاد بسبب تصاعد النزاع الدائر في شمال البلاد بين متمردي إقليم تيغراي والقوات الحكومية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نُشر السبت، "في الخامس من نوفمبر، أمرت الخارجية الموظفين غير الأساسيين التابعين للحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بمغادرة إثيوبيا بسبب النزاع المسلّح واضطرابات مدنية".



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