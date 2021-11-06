5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شقيق بارون المخدرات “إل تشابو”

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 9 دقائق

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، أنها رصدت مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات تقود إلى اعتقال أوريليانو غوسمان لويرا، شقيق تاجر المخدرات المكسيكي الشهير “إل تشابو”، وثلاثة مطلوبين آخرين متهمين بالإتجار في المخدرات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن غوسمان لويرا متهم أمام القضاء الأميركي مع الإخوة “روبرتو سالغويرو نيفاريز، وخوسيه سالغويرو نيفاريز، وهريبرتو سالغويرو نيفاريز” بالاتجار الدولي بالمخدرات.

وكان القضاء الأميركي حكم على شقيقه خواكين “إل تشابو” غوسمان، الزعيم السابق لكارتيل “سينالوا”، بالسجن مدى الحياة.

ولطالما كانت ولاية سينالوا- شمال غربي- المكسيك، مركزاً لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

والمطلوبون الأربعة ملاحقون وفقاً لإحدى اللوائح الاتهامية الصادرة عن وزارة العدل الأميركية بتهمة تهريب الفنتانيل، وهو مخدر مسؤول في الولايات المتحدة سنوياً عن آلاف الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن قيمة المكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار عن كل من المطلوبين الأربعة.

و”إل تشابو” البالغ 64 عاماً، حكم عليه في الولايات المتحدة في يوليو (تموز) 2019، بالسجن لمدى الحياة.

وبارون المخدرات هذا الذي كان يعتبر الأقوى في مجاله في العالم إلى أن تسلمته الولايات المتحدة من المكسيك في عام 2017، يقضي حالياً عقوبة الحبس المؤبد في سجن شديد الحراسة في ولاية كولورادو الأميركية.