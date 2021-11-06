اليمن.. مقتل 157 حوثيا خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم السبت، مقتل 157 مسلحا من الميليشيات الحوثية بثلاث محافظات يمنية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف: “نفذنا 32 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بمحافظات البيضاء والجوف وصرواح خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرا إلى أن “عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 157 عنصراً إرهابياً”.

بدورها، أعلنت جماعة الحوثي، السبت، أن طيران التحالف شن 24 غارة جوية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في محافظتي مأرب والجوف، وقبالة نجران السعودية، على الحدود مع اليمن.

فيما لم تذكر الجماعة وقوع أية خسائر بشرية أو مادية، وفق وكالة الأنباء” سبأ “التابعة للميليشيات المدعومة من إيران.

يشار إلى أن السعودية، تقود منذ عام 2015، تحالفا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الميليشيات الحوثية المسيطرة على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأودت الحرب، المستمرة منذ نحو 7 سنوات، بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.