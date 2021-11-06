مقتل جندي إيراني على الحدود مع العراق

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل جندي إيراني تابع لقوات “فوج الحدود” في مدينة سردشت المحاذية لإقليم كردستان العراق، اليوم السبت.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، عن العميد “يحيى حسن خاني” قائد قوات حرس الحدود بمحافظة أذربيجان، قوله، إن الجندي المذكور قُتل خلال “مهمة للسيطرة ولمراقبة الشريط الحدودي مع كردستان العراق”.

ولم تقدم الوكالة مزيداً من التفاصيل عن سبب الحادث الذي أدى لمقتل الجندي.

يشار إلى أن عددا من التنظيمات المسلحة الكردية المعارضة لإيران، تستقر على الشريط الحدودي مع العراق وفي المثلث بين إيران وتركيا والعراق، خاصة في المناطق الجبلية الوعرة، كالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، والحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك)، وحزب كوملة كردستان إيران، وحزب حياة كردستان الحرة (بيجاك).

وتتهم طهران الجماعات المسلحة الكردية بأنها “انفصالية” وتمارس “الإرهاب”، وبالمقابل تؤكد معظم هذه الأحزاب بأنها تطالب بالحكم الذاتي وبإقامة نظام فيدرالي لكافة الشعوب في إيران، وتتهم السلطات المركزية بانتهاك حقوق الأكراد القومية والثقافية والمذهبية.