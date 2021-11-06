كروس يحسم مصيره مع ريال مدريد

وارتبط اسم كروس، 31 عاماً، بالانتقال إلى أندية مانشستر سيتي، وليفربول، وسان جيرمان ونيوكاسل، علماً بأن عقده مع الريال ينتهي في صيف 2023.

وقال فولكر ستروث، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حول مستقبل كروس: "أعتقد أن توني سينهي مسيرته في ريال مدريد. لم يخبرني في أي مكالمة هاتفية أنه يرغب في المغادرة، هو وعائلته سعداء للغاية في مدريد".



وانضم كروس، للريال في صيف 2014، قادماً من بايرن ميونخ، وساهم مع الفريق في تحقيق العديد من البطولات أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا

وأعلن كروس عقب نهائيات كأس الأمم الأوروبية، اعتزاله اللعب الدولي، مفضلًا التركيز مع ريال مدريد من أجل إضافة المزيد من البطولات لمسيرته.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فايكانو، اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 13 لليجا.