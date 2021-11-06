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التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في الكرخ

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الكرخ كان كالأتي:

البياع ----------------4
التاجي ----------------2
الحرية ---------------2
الدورة ---------------4

الدولعي --------------1
السيدية --------------1
الشرطة الرابعة--------- 1
الشعلة --------------2
الطارمية -------------3
العامرية -------------1
العلاوي --------------1
الغزالية -------------1
القادسية------------- 3
الكاظمية ------------2
المحمودية ----------2
اليرموك -------------2
جكوك --------------1
حي الجهاد ----------2
حي الخضراء ---------1
حي العدل ----------2
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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