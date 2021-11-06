انت الان تتابع خبر التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في الكرخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الكرخ كان كالأتي:

البياع ----------------4

التاجي ----------------2

الحرية ---------------2

الدورة ---------------4



الدولعي --------------1السيدية --------------1الشرطة الرابعة--------- 1الشعلة --------------2الطارمية -------------3العامرية -------------1العلاوي --------------1الغزالية -------------1القادسية------------- 3الكاظمية ------------2المحمودية ----------2اليرموك -------------2جكوك --------------1حي الجهاد ----------2حي الخضراء ---------1حي العدل ----------2