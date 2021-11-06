انت الان تتابع خبر احتجاجات الخضراء ومشاورات تشكيل الحكومة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الرافضون لنتائج الانتخابات يوسعون اعتصامهم وينصبون السرادق امام المنطقة الخضراء, ودعوات اممية لضبط النفس.
= الكاظمي يوجه بتأمين منطقة الاحتجاج في بغداد, والتيار الصدري يؤكد: ماجرى يوم أمس لن يؤثر على تشكيل الحكومة.
= إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها ينتهي يوم غد.. والمفوضية تعلن قرب موعد اعلان النتائج النهاية.
= مع بدء العام الدراسي .. انهيار سقف مدرسي في احد اقضية البصرة, والحصيلة.. اصابات في صفوف التلاميذ.
= إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها ينتهي يوم غد.. والمفوضية تعلن قرب موعد اعلان النتائج النهاية.
= مع بدء العام الدراسي .. انهيار سقف مدرسي في احد اقضية البصرة, والحصيلة.. اصابات في صفوف التلاميذ.