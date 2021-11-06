احتجاجات الخضراء ومشاورات تشكيل الحكومة في نشرة السومرية

= الكاظمي يوجه بتأمين منطقة الاحتجاج في بغداد, والتيار الصدري يؤكد: ماجرى يوم أمس لن يؤثر على تشكيل الحكومة.

= إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها ينتهي يوم غد.. والمفوضية تعلن قرب موعد اعلان النتائج النهاية.



= مع بدء العام الدراسي .. انهيار سقف مدرسي في احد اقضية البصرة, والحصيلة.. اصابات في صفوف التلاميذ.