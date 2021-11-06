زلزال يضرب دولة آسيوية

وحسب المعطيات الأولية، فأنه "مركز الزلزال وقع على بعد 204 كيلومترات جنوب مدينة مانادو، وكان على عمق 86 كيلومترا".

من جهتها، أشارت الهيئة العامة للمسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن "قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزه وقع على عمق 45.5 كيلومترا".



ولم تصدر عن السلطات الإندونيسية أي معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار.