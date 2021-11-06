انت الان تتابع خبر هل یتمكن سندباد من تغيير واقع السفر في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولكن البنى التحتية والقطاع السياحي في العراق لم يتغيرا كثيرًا، وأنّ خدمات السفر تقدَّم بشكل حضوري في تلك الشركات حصرًا. ومع ذلك ظهرت مبادرات جديدة مثلقد تؤدي إلى تغيير واقع السياحة والسفر في العراق.سندباد مبادرة شبابيّةٌ ناجحةٌ استثمرت عنصر التقنية لتقديم خدمة جديدة للعراق والعراقيين؛ ففي سابقةٍ هي الأولى من نوعها في العراق تقدّم شركة سندباد خدمةإلكترونيًا عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني أو تطبيق سندباد، ومع هذه الخدمة لن تكون هنالك حاجة إلى الحضور أو الاتصال بمكاتب شركات الخطوط الجوية لتأمين حجز الطيران الداخلي أو الخارجي.بدأت شركة سندباد نشاطها بشكل رسمي أوائل عام ٢۰٢١، وتعمل غالبًا عبر التطبيق أو موقعها الإلكتروني، وتوفّر الشركة للزبائن إمكانية حجز تذاكر جميع شركات الطيران الأجنبية إلى جانب شركتي الخطوط الجوية العراقية وفلاي بغداد. ويستطيع الزبون أن يشاهد في صفحة واحدة جميع الرحلات المتوجهة إلى الوجهة المطلوبة في أي تأريخ، ما يمكّنه من المقارنة بين الرحلات واختيار الأفضل.

من جهته أشار أحمد الموسوي مؤسّس سندباد ومديرها الشابّ إلى أنّ شركته وفّرت طرقًا متنوعةً للدفع الإلكتروني تخدم شرائح مختلفة من المواطنين؛ إذ يمكن الدفع عن طريق ماستر كارد، وفيزا كارد، وبطاقة سويج ومحفظة زين كاش، وأمّا بالنسبة إلى أولئك الذين لا يمكنهم الدفع إلكترونيًّا، فلم يغفل سندباد عن راحتهم، فابتكر طريقة الدفع في محل تواجد الزبون دون احتساب أي أجور إضافية. وهذه الإجراءات تساهم في تسهيل حجز تذاكر الطيران، وتغني الزبون عن مراجعة مقر الشركة، وتوفر عليه مشقّة الذهاب والإياب وأجور النقل.

ولدعم الزبائن يعمل فريق سندباد الشبابيّ على مدى ٢٤ ساعة في جميع أيام الأسبوع، وبإمكان الزبون الاتصال مباشرةً على الرقم (+۹٦٤٧٧۳۹۰۰٤٤٢٢) أو إرسال رسالة نصّيّة إليه عبر تطبيق واتساب، كما ويستقبل الرسائل عن طريق موقع فيسبوك لتذليل أي صعوبات قد تواجههم في حجز التذاكر أو في سفرهم.

ويأمل مدير سندباد ومؤسسها أن يكون عمل فريقه حافزًا لجيل جديد من شبّان العراق الطامحين الذين يعملون على خلق الفرص لأنفسهم، واستغلالها بشكل أمثل.

ويتوفّر تطبيق سندباد مجّانًا على آب ستور، وجوجل بلاي، وهواوي، وغيرها، كما ويمكن مراجعة موقع سندباد الإلكترونيّ WWW.SINDIBAD.IQ والاستفادة من الخدمات المتاحة لحجز تذاكر الطيران عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى تنصيب التطبيق.

يأمل سندباد في رؤيته المستقبلية أن يكون السفر سهلًا ومتاحًا لجميع العراقيين، كما يرجو إيجاد فرص عمل متكافئة للشبّان، ويطمح إلى تغيير واقع السفر في العراق، وهي أهداف من شأنها تغيير مستقبل السياحة والسفر في البلاد.