مقتل شخص بهجوم مسلح شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة الاورفلي في مدينة الصدر شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف، أن "قوة أمنية وصلت الى المكان فور تلقيها بلاغاً بالحادث، وفيما نقلت جثة القتيل الى الطب العدلي، فتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة".

