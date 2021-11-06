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مقتل شخص بهجوم مسلح شمالي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن شخصاً قتل بهجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة الاورفلي في مدينة الصدر شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف، أن "قوة أمنية وصلت الى المكان فور تلقيها بلاغاً بالحادث، وفيما نقلت جثة القتيل الى الطب العدلي، فتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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