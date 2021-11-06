دولة الإمارات تفوز بالعضوية الكاملة للاتحاد الدولي للمخترعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بالعضوية الكاملة بالاتحاد الدولي للمخترعين "إيفيا"



جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليوم على هامش المعرض الدولي للأفكار والاختراعات والابتكارات "إينا" المقام حاليا في مركز المعارض في مدينة نونبيرغ الألمانية.

تتيح العضوية الكاملة للجمعية في اتحاد المخترعين العالمي العمل على الارتقاء بالمخترعين من الناحية الفنية وتطوير مهاراتهم والمشاركة في الدورات المتخصصة والمؤتمرات والمعارض والملتقيات الدولية وتبادل الخبرات وتوفير السبل كافة للمخترعين لإبراز اختراعاتهم ودعمهم إعلاميا وفنيا وقانونيا.

وأعرب المخترع الإماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية عن شكره للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ودعمه لمسيرة الاختراع في الإمارات وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع لدعمها مبادرة تأسيس الجمعية التي تعمل على تعزيز العمل التطوعي في مجال الاختراع ونشر وعي الاختراع والمعرفة ودعم القدرات الوطنية فيه وتمثيل المخترعين الإماراتيين في المحافل الدولية.

وأشاد مشاركون في جلسة عقدت ضمن فعاليات قمة الويب في برشلونة بدور دولة الإمارات في استقطاب أصحاب العقول والمهارات والمواهب، وبإسهاماتها في تقديم حلول مبتكرة في مختلف المجالات للعالم.

في مارس الماضي، انضمت الإمارات إلى معاهدة "بودابست" بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة ببراءات الاختراع.

كما انضمت الإمارات إلى اتفاق "ستراسبورج" بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع، بما يتفق مع المستهدفات الاقتصادية للإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

والانضمام إلى المعاهدة والاتفاق يدعم جهود الإمارات لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي وتعزيز تنافسية الدولة في حقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار.