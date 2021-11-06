شكرا لقرائتكم خبر عن (صور) مصرع أكثر من 100 شخص في انفجار مروع لناقلة نفط بدولة أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم إثر انفجار ناقلة للنفط في عاصمة سيراليون ، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص كحصيلة أولية.

وكان انفجار ناقلة وقود قد وقع في عاصمة سيراليون مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا لم يعرف بعد عددهم بدقة.