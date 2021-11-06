شكرا لقرائتكم خبر عن 91 قتيلًا في انفجار شاحنة وقود في سيراليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا انفجار صهريج وقود شرق عاصمة سيراليون "فريتاون"، إلى 91 حالة وفاة، وإصابة المئات بجروح خطيرة.

وذكرت صحيفة (ذا سيراليون تليجراف) أنه لم يتضح سبب الانفجار بعد، ولكن بعض التقارير تشير إلى أن ناقلة اصطدمت بمركبة أخرى، مما دفع السكان القريبون للخروج بأوعية لتجميع الوقود من الناقلة قبل انفجارها.

وقالت عمدة فريتاون، إيفون أكي سوير - في بيان على موقع فيسبوك - إنها "حزينة لسماع وقوع انفجار بعد اصطدام شاحنة محملة بالوقود بمركبة أخرى".