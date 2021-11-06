مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف القتال في إثيوبيا

نيويورك: دعا مجلس الأمن لإنهاء القتال في إثيوبيا وإطلاق محادثات لوقف دائم لإطلاق النار.

وعبر المجلس عن القلق البالغ من احتدام الاشتباكات المسلحة واتساع نطاقها في شمال إثيوبيا، ودعا أيضاً "للكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات".

وقال دبلوماسيون إن الاجتماع المقرر الجمعة تأجل بعد الاتفاق، على البيان.