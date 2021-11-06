رسمياً.. القوة الجوية يقبل استقالة المدرب احمد خلف

وافقت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم السبت، على الاستقالة التي قدمها المدرب احمد خلف من تدريب الفريق الأول.

وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي علاء محمد، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الهيئة الادارية عقدت اليوم السبت الموافق ٦/ ١١/ ٢٠٢١ اجتماعا مع المدرب احمد خلف، وقررت قبول استقالته التي قدمها لمجلس الإدارة".



ولفت إلى أن "الهيئة الادارية شكرت المدرب احمد خلف على النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، مبيناً أن المدرب ابلغ الهيئة الإدارية للنادي قبل مباراة الشرطة بأنه سيقدم استقالته بعد المباراة بغض النظر عن النتيجة".

