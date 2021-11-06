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جملة غيابات لباريس في مباراته أمام بوردو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-06 | 12:46

جملة غيابات لباريس في مباراته أمام بوردو

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أعلن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة لاعبيه لمباراة بوردو اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي.
ويغيب عن اللقاء عدد من لاعبي باريس، أبرزهم "ليونيل ، لياندرو باريديس، رافينيا ألكانتارا، ماركو فيراتي، برسنيل كيمبيمبي، سيرجيو راموس للإصابة، وليفن كورزاوا لأسباب فنية".

واختار بوكيتينو 21 لاعبا، هم:


"كيلور نافاس، جيانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيليان مبابي، ماورو إيكاردي، جونيور، آنخيل دي ماريا، خوان بيرنات، دانيلو بيريرا، سيرجيو ريكو، كولين داجبا، جورجينو فينالدوم، جوليان دراكسلر، تيلو كيرير، نونو مينديز، إدريسا جايي، دينا إيبيمبي، بيتشيبو، إسماعيل الغربي".

ويتصدر بي إس جي جدول الترتيب في "الليج وان" برصيد 31 نقطة، بينما يقبع بوردو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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