- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر سمية الخشاب تخطف الانظار بعد احتفالها بفوز ناديها المفضل (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - احتفلت الفنانة المصرية سمية الخشاب، بفوز النادي الأهلي المصري بطريقة مثيرة للجدل.
حيث انتهت مباراة القمة، بخمسة أهداف للأهلي المصري مقابل ثلاثة للزمالك، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.
وأرفقت الخشاب الصورة بتعليق جاء في نصه: “الأهلي حديد وأنا قلبي حديد“.
ونشرت سمية، صورة لها عبر “تويتر”، وهي ترتدي روب استحمام أحمر.
وأرفقت الخشاب الصورة بتعليق جاء في نصه: “الأهلي حديد وأنا قلبي حديد“.
وأثار تصرف سمية جدلاً واسعاً بين المتابعين، نظراً لجرأتها وغرابتها.