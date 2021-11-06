سمية الخشاب تخطف الانظار بعد احتفالها بفوز ناديها المفضل (صور)

حيث انتهت مباراة القمة، بخمسة أهداف للأهلي المصري مقابل ثلاثة للزمالك، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

ونشرت سمية، صورة لها عبر “تويتر”، وهي ترتدي روب استحمام أحمر.

وأرفقت الخشاب الصورة بتعليق جاء في نصه: “الأهلي حديد وأنا قلبي حديد“.



وأثار تصرف سمية جدلاً واسعاً بين المتابعين، نظراً لجرأتها وغرابتها.