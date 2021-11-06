الإثنين.. الرئيس الصيني يترأس اجتماعا ضخما للحزب الشيوعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

يعتزم الرئيس الصيني شي جين بينغ ترأس اجتماع ضخم للحزب الشيوعي، الأسبوع الجاري، يستمر لـ4 أيام.



وتعقد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وهي تعتبر بمثابة "برلمان" الحزب الذي يقود الصين منذ 72 عاما، اجتماعا عاما من الإثنين إلى الخميس.

وهذا الاجتماع المغلق الذي يضم حوالى 400 قيادي هو الوحيد المقرر لهذه السنة، ويسبق بحوالى عام المؤتمر الخمسي الذي يتوقع أن يمنح الرئيس شي ولاية ثالثة على رأس الحزب، وبالتالي على رأس البلد.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الموسع للجنة المركزية "قرارا هاما حول النجاحات الكبرى والتجربة التاريخية للسنوات المئة من إنجازات الحزب"، بحسب وكالة الصين الجديدة للأنباء بدون أن تورد نص القرار.

وبعد أربعة أشهر على احتفاله بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب مرتديا سترة اشتهر الزعيم ماو بارتدائها في ساحة تيان أنمين الشاسعة في بكين، سيلجأ الرئيس شي مجددا إلى التاريخ لرفع نفسه إلى مصاف أسلافه الشهيرين.

ففي عام 2018 أقر البرلمان تعديلا دستوريا تاريخيا يسمح للرئيس شي بالبقاء رئيسا مدى الحياة بالغائه الحد الاقصى القاضي بولايتين رئاسيتين.

وضم الرئيس شي إلى سجله "الانتصار" على وباء كوفيد-19 في الصين.

ومن المؤكد أن الرئيس شي جين بينغ سيفوز في خريف 2022 بولاية ثالثة، وهو أمر غير مسبوق منذ نهاية عهد ماو، وهو في عمر الـ68 عاما.

وتعقد اللجنة المركزية اجتماعاتها بعيدا عن الإعلام الأجنبي.

ومن المتوقع إعلان قرارات الجلسة العامة مساء الخميس بعد انتهاء أعمالها.