وسائل إعلام: مقتل شخصين في تفجير عبوة ناسفة جنوبي مقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل شخصان وأصيب ثالث، اليوم السبت، في تفجير عبوة ناسفة جنوبي مقديشو.



وبحسب وسائل إعلام صومالية، انفجرت العبوة الناسفة في لحظة مرور دراجة نارية يستقلها ٣ أشخاص، على طريق عام في مقديشو.

وذكرت وسائل الإعلام أن العبوة الناسفة كانت تستهدف عربة عسكية تقل جنودا حكوميين نجوا بصعوبة من التفجير.

وتابعت "انفجرت العبوة بعد ثواني قليلة من عبور العربة العسكرية، وكان الضحية دراجة نارية يستخدمها مدنيون".

ونفذت قوات الأمن عمليات أمنية بعد التفجير لتعقب المشتبه بهم، واعتقلت عدد من الشباب في محيط موقع التفجير، قبل أن تفرج عنهم لعدم توافر أدلة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، لكن حركة "الشباب" المرتبطة بتظيم القاعة تنفذ هجمات بشكل مستمر تستهدف العسكريين والمدنيين في مناطق متفرقة من البلاد.

وبحسب مراقبين، صعدت مليشيات "الشباب" أنشطتها الإرهابية بهدف تقويض الأمن والاستقرار بالتزامن مع إجراء الانتخابات العامة في البلاد.