عاجل.. 91 قتيلاً في انفجار شاحنة وقود بسيراليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت المشرحة المركزية والسلطات المحلية في عاصمة سيراليون أن 91 شخصاً لقوا مصرعهم لدى انفجار شاحنة وقود، الجمعة، إثر حادث تصادم.



ولم تؤكد الحكومة عدد الوفيات، لكن مدير المشرحة الحكومية المركزية في العاصمة فريتاون ذكر أنه تم نقل 91 جثة للمشرحة بعد الانفجار.

وقالت إيفون آكي سوير رئيسة بلدية فريتاون في منشور على فيسبوك إن بين الضحايا أشخاصاً توافدوا لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة المحطمة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من الضحايا على الأرض بعد أن أصيبوا بحروق شديدة، واشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة، لكن لم يتسن لـ"رويترز" على الفور التحقق منها على نحو مستقل.

ووصفت رئيسة بلدية العاصمة التسجيلات المصورة والصور بأنها "مروعة"، وقالت إن حجم الضرر لم يتضح بعد، مضيفة أن الشرطة ونائبها موجودان في موقع الحادث لمساعدة مسؤولي الطوارئ.

وكتب الرئيس جوليوس مادا بيو على "تويتر": "خالص التعازي لأسر المتوفين والمصابين في هذا الحادث".

وأضاف: "ستفعل الحكومة كل ما يلزم لدعم أُسر الضحايا".