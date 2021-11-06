دولة الإمارات تفوز بمنصبين رئيسيين في "FIGO"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

فازت دولة الإمارات، ممثلة في جمعية الإمارات الطبية وشعبة أمراض النساء والولادة، للمرة الأولى ضمن انتخابات الجمعية العامة للاتحاد الدولي لأمراض النساء والولادة "FIGO" بمنصبين رئيسيين في الاتحاد لتصبح أحد صناع القرارات والسياسات الصحية الدولية للمرأة.



وفي ضوء هذا الفوز تم انتخاب المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في هيئة الصحة بدبي رئيسة شعبة جمعية الإمارات الطبية لأمراض النساء والولادة الدكتورة منى تهلك، أميناً عاماً ضمن الأمناء الأساسيين لمجلس أمناء الاتحاد ممثلة لأفريقيا ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وانتخاب الدكتورة أملا نازاريث عن شعبة أمراض النساء والولادة الإماراتية ضمن الأعضاء الأساسيين لمجلس الاتحاد ممثلة أيضاً لأفريقيا ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وبهذين المنصبين الرئيسيين في "FIGO" تكون الإمارات أحد المؤثرين الفاعلين في كل ما يخص صحة المرأة ورعايتها وما يتصل بذلك من سياسات وخطط وبرامج على الصعيد الدولي خلال العامين المقبلين.

يعد الاتحاد الدولي لأمراض النساء والولادة "FIGO" منظمة غير ربحية ويمثل الصوت العالمي لصحة المرأة ويتسع نطاقه على مستوى 137 دولة مقسمة جغرافياً إلى 5 مناطق مختلفة تندرج جميعها ضمن اختصاصه.

ويتولى "FIGO" الإشراف على جميع جوانب صحة المرأة جنباً إلى جنب مع منظمة الصحة العالمية وهو المسؤول عن جميع مجالات الرعاية الصحية للمرأة عالميا وما يتصل بذلك من التنشئة والتعليم.

وقالت الدكتورة منى تهلك إن "وجود الإمارات بقوة وبهذا التأثير في الاتحاد يمثل إضافة مهمة للاتحاد خاصة أن الدولة لها مكانة متقدمة ومميزة على الخريطة الصحية الدولية ورصيد كبير في النجاحات بالمجال الطبي".

وذكرت أن "الفوز بمنصبين في اتحاد عالمي بهذا الحجم سيعزز دور الإمارات في تحقيق الرفاه الصحي للنساء حول العالم إلى جانب تقديم تجربتها الناجحة في مجال رعاية الأمومة والطفولة وما يرتبط بذلك من برامج وخطط ومشروعات تتبناها الدولة لحياة صحية أفضل".