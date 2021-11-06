حركة طالبان تعلن مقتل أربع نساء في شمال أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عُثر على جثث أربع نساء أفغانيات في مدينة مزار شريف، وفق ما أفاد ناطق باسم حكومة طالبان فرانس برس السبت، عقب تقارير عن مقتل ناشطات.



وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي في بيان مصوّر أنه تم توقيف شخصين مشتبه بهما بعدما عثر على الجثث الأربع في منزل في منطقة الشرطة الخامسة.

وقال: "أقرّ الموقوفان في تحقيق مبدئي معهما بأنهما دعوا النساء إلى المنزل. تجري المزيد من التحقيقات وتم تحويل القضية إلى المحكمة".

ولم يكشف خوستي عن هوية الضحايا، لكن مصدرا في مزار شريف أفاد فرانس برس بأن من بين القتلى ناشطة مدافعة عن حقوق المرأة رفضت عائلتها التحدث إلى وسائل الإعلام.

وذكر تقرير بثته "بي بي سي" الناطقة بالفارسية نقلا عن مصادر من المجتمع المدني أن النساء الأربع كن صديقات يرغبن بمغادرة البلاد عن طريق مطار مزار شريف.

وقال مصدر من مجموعة حقوقية لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته، إن النساء تلقين مكالمة اعتقدن أنها دعوة للانضمام إلى رحلة إجلاء وتم نقلهن في سيارة، ليتم العثور على جثثهن في وقت لاحق.

وتعد طالبان، التي استولت على السلطة في أفغانستان في أغسطس(آب) بعد حرب استمرت 20 عاما ضد الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، حركة إسلامية محافظة بشدة.

وفي فترة حكمها الماضية، أبعدت النساء من الحياة العامة. ومنذ عودتها إلى السلطة، فر العديد من الناشطين الحقوقيين من البلاد.

ونظمت بعض النساء اللائي بقين احتجاجات في كابول للمطالبة باحترام حقوقهن والسماح للفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية العامة.