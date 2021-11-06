عاجل.. إصابات إثر هجوم بسكين في قطار بجنوب ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم السبت، وقوع هجوم بسكين على متن أحد القطارات السريعة (آي سي إي) بين مدينتي ريجسنبورغ ونورنبرغ بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.



وأوضح المتحدث أن القطار متوقف حاليا في منطقة زويبرسدورف.

وأفادت بيانات للإذاعة البافارية "بي آر 24" بإصابة عدة أشخاص.

وقال متحدث باسم الشرطة للإذاعة إن خلفية الهجوم لا تزال غير معلومة، مشيراً إلى أن الشرطة تلقت مكالمة طوارئ في الساعة التاسعة والثلث صباحا وأنها متواجدة في مكان الحادث.

وذكر متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن الخط الحديدي بين مدينتي ريجنسبورغ ونورنبرغ مغلق منذ الساعة التاسعة، وأشار إلى أن القطارات تم توقيفها في المحطات المناسبة في الوقت الحالي.