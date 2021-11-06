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روسيا.. تسجبل 41335 إصابة جديدة بفروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت روسيا اليوم السبت، 41335 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.

 

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة، إن هناك 1188 وفاة مرتبطة بالفيروس.

 

ويوشك إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع بهدف الحد من انتشار الفيروس على الانتهاء. وتعتزم بعض المناطق تمديد القيود لأسبوع آخر، لكن الكثير من السكان قرروا العودة إلى العمل بدءاً من يوم الإثنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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