لعقد حوار استراتيجي.. وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي إن الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن "سيتضمن كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين".

كما يتناول "التباحُث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أبرز ملفات التعاون المُشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة".

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بأنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال تواجده بواشنطن، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر.