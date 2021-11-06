ماليزيا تسجل 4701 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت ماليزيا اليوم السبت تسجيل 4701 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقاً لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله.



ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن عبد الله القول، إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 2501966 حالة.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات في ماليزيا 29202 حالة.

كما تم تطعيم 24625458 بشكل كامل، أي ما يعادل 77% من السكان.