مصرع 10 مصابين بـفيروس جراء حريق في مستشفى هندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الهندية أن 10 مصابين بفيروس كورونا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون جراء حريق اندلع اليوم السبت في مستشفى بمدينة أحمد نجر وسط البلاد.



وأكدت وزارة الصحة في ولاية ماهاراشترا أن الحريق اندلع داخل أحد قسمي العناية المركزة في مستشفى أحمد نجر المدني، مشيرة إلى أن اثنين من الجرحى لا يزالان في حالة حرجة.

وتمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق السلفي من المستشفى.

وأمرت سلطات الولاية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، بينما قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه إلى أهالي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

ونقلت صحيفة Times of India عن مصادر في وزارة الداخلية ترجيحها أن سبب الحريق يعود إلى قصر دارة كهربائية.

وكان حادث مماثل قد أودى في مايو بأرواح 18 شخصا في مستشفى آخر غرب الهند.