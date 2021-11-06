النهاية تقترب.. آبي أحمد يدعو الإثيوبيين للتضحية من أجل البلاد: «نعيش مرحلة صعبة»

الشارقة - اميمة ياسر -

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الشعب للتضحية من أجل البلاد، في ظل تقدم قوات المتمردين - بقيادة جبهة تحرير شعب تيجراي - صوب العاصمة أديس أبابا.

وكتب آبي أحمد تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها إن شعبه "سيدفع تضحيات غالية تجعل من إثيوبيا صخرة صامدة أمام الأعداء".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدته التي كتبها بالأمهرية: "نعيش مرحلة صعبة يولد فيها الأبطال".

وتابع: "الظروف التي نمر بها أظهرت لنا من هم أصدقائنا الحقيقين"، مضيفاً "انتفض الشعب الإثيوبي من جميع الاتجاهات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها".

وفي وقت سابق، طلبت السفارة الأمريكية من جميع مواطنيها مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن وسط وضع أمني "متقلب للغاية"، حسبما أفاد بيان على موقعها الإلكتروني.

وأمس الجمعة، شكلت 9 جماعات مناهضة للحكومة تحالفاً يسعى لإنهاء حكم رئيس الوزراء آبي أحمد وإدارته للبلاد.

وأطلقت الفصائل الإثيوبية التسعة على تحالفها اسم "الجبهة الموحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية".

كما أعلن مسئولون حكوميون حالة الطوارئ، داعين السكان إلى تسجيل أسلحتهم، والاستعداد لحماية أحيائهم.

ودعا مجلس الأمن إلى إنهاء القتال في إثيوبيا، مكرراً دعمه لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.