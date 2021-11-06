شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة ساهمت فى خفض معدل الفقر بنسبة 11%.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى 2019، والتى تغطي 375 قرية فى 14 محافظة، في خفض معدل الفقر بنسبة 11%، مما أدى إلى تحسن في مؤشر جودة الحياة المتعلق بمعدل إتاحة الخدمات الأساسية، واستطاعت المبادرة إحراز تقدمًا كبيرًا نحو توطين أهداف التنمية المستدامة، بما انعكس على تحسين خدمات البنية الأساسية والبشرية في المناطق الريفية.

ويعد مشروع تنمية الريف هو المشروع الأول الذي يحسن مستوى معيشة كل سكان الريف المصري، حيث يغطي أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركز في 20 محافظة، وبلغت الاعتمادات المالية الموجهة لقرى المرحلة الأولى من المبادرة بلغت "200 مليار جنيه" بإجمالي 52 مركزا، في 1436 قرية.

وتعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمثابة طوق نجاة للمواطنين فى القرى والنجوع، حيث تعمل على تطوير قرى الريف وتنمية القرى الأكثر احتياجا، وتحسين ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا، وتطمح المبادرة لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية لإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين.

وتهدف مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة قرابة 60 مليون مواطن مصرى لها 9 أهداف، أبرزهم الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادي والبيئى للأسر المستهدفة.