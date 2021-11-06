القبض على رجل بعد هجوم بسكين على متن قطار جنوبي ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - زويبرسدورف(ألمانيا)- (د ب أ):

أعلنت رئاسة الشرطة في منطقة بالاتينات العليا بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، السبت، القبض على رجل إثر تعرض ركاب لهجمات على متن أحد القطارات السريعة (آي سي إي).

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغا في التاسعة صباحا " بوقوع هجمات على ركاب على متن قطار آي سي إي. وتمكنت الشرطة من القبض على رجل في أعقاب ذلك بوقت وجيز، وبحسب الشواهد الأولية فإن هناك العديد من الأشخاص المصابين".

ونفت رئاسة الشرطة وجود خطر في الوقت الحالي " ولا توجد معلومات أدق حاليا عن الأشخاص المعنيين". وقالت إن الشرطة انتشرت في المكان بقوة كبيرة.

كان متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أعلن في وقت سابق اليوم وقوع هجوم بسكين على متن أحد القطارات السريعة بين مدينتي ريجسنبورج ونورنبرج بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.

وأوضح المتحدث أن القطار متوقف حاليا في منطقة زويبرسدورف.

وأفادت بيانات للإذاعة البافارية "بي آر 24" بإصابة عدة أشخاص.

وكان متحدث باسم الشرطة قال للإذاعة إن خلفية الهجوم لا تزال غير معلومة، مشيرا إلى أن الشرطة تلقت مكالمة طوارئ في الساعة التاسعة والثلث صباحا وأنها متواجدة في مكان الحادث.

وكان متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" ذكر أن الخط الحديدي بين مدينتي ريجنسبورج ونورنبرج مغلق منذ الساعة التاسعة، وأشار إلى أن القطارات تم توقيفها في المحطات المناسبة في الوقت الحالي.