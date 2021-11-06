الداخلية: ضبط 187 سلاح و298 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 187 قطعة سلاح ناري، 298 قضية مخدرات وتنفيذ 84775 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 187 سلاح ناري، بحوزة 159متهما، وتنفيذ 84775 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 298 قضية مخدرات بحوزة 307 متهما، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمان ارتكبا 9 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 31 متهما هاربا، وضبط 31 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط 360 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25766 مخالفة مرورية، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.