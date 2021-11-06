ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ناري ومخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بالقليوبية بحوزتهم سلاح ناري، وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام (ثلاثة من العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة) بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش -عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدري الحشيش والهيروين - مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة .