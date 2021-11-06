للمرة الثانية خلال شهر.. زامبيا تتعرض لانقطاع التيار الكهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - لوساكا- (د ب أ):

شهدت زامبيا انقطاعا في التيار الكهربائي، في مختلف أنحاء البلاد، السبت، مما ترك جزء كبيرا من البلاد، بدون كهرباء، للمرة الثانية، خلال شهر.

وقال جون كوندا، المتحدث باسم شركة الكهرباء الحكومية زيسكو ليميتيد، في تصريحات نقلتها قناة "إم.يو.في.آي" التلفزيونية، إن الشركة تعمل على الوصول إلى السبب.

وتم استعادة الكهرباء في بعض الأجزاء من العاصمة، لوساكا، بحلول الساعة التاسعة و15 دقيقة صباحا. غير أن هازيل زولو، إحدى المتحدثين باسم الشركة، لم تؤكد ما إذا كانت المشكلة التي شملت مختلف أنحاء البلاد، تم حلها أم لا، عندما تم الاتصال بها هاتفيا.