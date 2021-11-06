الداخلية تكشف تفاصيل ضبط شخص وبحوزته 63 قطعة يشتبه في أثريتها بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزته 63 قطعة يشتبه في أثريتها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط)، بالحفر داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وتبين وجود حفرة بعمق (2,5 متر) وضبط (عدد 31 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام- عدد 32 قطعة عملات معدنية "يشتبه في أثريتها"- الأدوات المستخدمة في الحفر- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار).

بمواجهته اعترف بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وأن القطع المضبوطة ناتج الحفر بقصد البيع والتربح وحيازته للسلاح للدفاع (بعرض المضبوطات على مفتشي آثار المنطقة أفادوا بأثرية المضبوطات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار والإتجار فيها.