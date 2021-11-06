الجزائر لن تقوم بـ"الخطوة الأولى" لتخفيف التوترات مع ماكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (أ ف ب):

أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لن يقوم "بالخطوة الأولى" لمحاولة تخفيف التوتر مع فرنسا بعد تصريحات الرئيس ايمانويل ماكرون التي انتقد فيها "الأمة" الجزائرية.

وفي مقابلة مع المجلة الالمانية الأسبوعية "دير شبيغل"، قال تبون "لا اشعر بأي ندم. أعاد ماكرون فتح نزاع قديم بطريقة غير مفيدة".

وتابع "لو قال (اليميني المتطرّف إيريك) زمور شيئا من هذا القبيل، لا يهمّ، لا احد ينتبه. لكن عندما يعلن رئيس دولة أن الجزائر ليست أمّة قائمة بذاتها فهذا أمر خطير للغاية".

وأضاف أنه في هذه الظروف "لن أبادر بالخطوة الأولى" وإلّا "سأخسر كلّ الجزائريين، فلا علاقة لهذا بشخصي إنّما بالأمة كلّها". وأضاف "لن يقبل أي مواطن جزائري أن اتواصل مع الذين أهانونا".

وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترًا بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية في أكتوبر رأى فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها في 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه "النظام السياسي-العسكري". وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

وقال الرئيس الجزائري "لا مساس بتاريخ شعب ولا لشتم الجزائريين".

ورأى أن "ما ظهر هو الكراهية القديمة للأسياد المستعمرين وأنا أعلم أن ماكرون بعيد عن التفكير بهذه الطريقة"، متسائلًا "لماذا قال هذا؟ أعتقد أن ذلك أسبابه انتخابية استراتيجية".

ويرى تبون أن ماكرون "وقف بذلك في صفّ الذين يبرّرون الاستعمار".

ولفت إلى أن الجزائر وفرنسا لم تعودا "مضطرتيْن للتعاون مع بعضهما البعض" متهمًا ماكرون بـ"المسّ بكرامة الجزائريين".