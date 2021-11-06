شركة "فايزر" تعلن تطوير دواءٍ لعلاج "كورونا" يقلل الوفيّات وخطر الدخول إلى المستشفى بنسبة 89%

اسماعيل عبد الحي - أعلنت شركة "فايزر" اليوم الجمعة، أن الإختبارات السريرية التي أجريت لأول حبة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى فيروس كورونا، تظهر أنها عالية الفعالية.

وقالت الشركة إن الدواء الذي أطلق عليه "باكسلوفيد" نجح بنسبة 89 في المائة في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بكوفيد والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد.

وأعلنت أنها ستطلب من إدارة الغذاء والدواء والجهات التنظيمية الدولية الموافقة على الحبوب في أقرب وقت ممكن، بعد أن أوصى خبراء مستقلون بوقف دراسة الشركة بناء على قوة نتائجها.

وأصدرت شركة "فايزر" نتائج أولية لدراستها على 775 بالغا. كان لدى المرضى الذين يتناولون دواء الشركة مع مضاد فيروسات آخر إنخفاضا بنسبة 89 في المائة في معدل دخولهم إلى المستشفى أو الوفاة بعد شهر، مقارنة بالمرضى الذين يتناولون حبوبا وهمية.

وأقل من 1 في المائة من المرضى الذين يتناولون الدواء إحتاجوا إلى دخول المستشفى ولم يمت أحد. في مجموعة المقارنة، تم نقل 7 في المائة إلى المستشفى وكانت هناك سبع وفيات.

المصدر: "أ ف ب" +AP