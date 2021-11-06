8 قتلى في حادث تدافع بحفل موسيقي بولاية تكساس

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 01:24 مساءً - لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص حتفهم، وأُصيب كثيرون خلال تدافع حدث ليلة افتتاح مهرجان أستروورلد للغناء والموسيقى في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، مساء الجمعة.

وأكد صامويل بينا مدير خدمة الإطفاء في هيوستن عدد القتلى في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أمام مجمع إن.آر.جي بارك بالمدينة.

وذكرت قناة تابعة لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) أن الحادثة وقعت حوالي التاسعة أو التاسعة والربع مساء الجمعة، عندما بدأت الجموع تتدافع للأمام باتجاه منصة المسرح.

وأضافت القناة أن وحدات الإطفاء نقلت 17 شخصًا إلى مستشفيات، وأن 11 منهم يعانون أزمة قلبية.

وقالت صحيفة ”هيوستن كرونيكل“ إن التدافع حدث عندما زادت الأعداد وأخذت تتقدم للأمام خلال فقرة مغني الراب ترافيس سكوت.

وأشارت الصحيفة إلى حضور 50 ألف شخص المهرجان الذي كانت مقررة إقامته على مدى يومين، وأُلغي اليوم الثاني منه.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بينا، قوله: ”بدأ أسوأ ما في الحادثة حوالي الساعة 9:15 مساءً، عندما بدأ الحشد البالغ قرابة 50000 شخص في التحرك نحو مقدمة المسرح“.

وأضاف بينا: ”بدأ الحشد ينضغط باتجاه مقدمة المسرح، وبدأ الناس في الذعر“.

بدوره، أكد قائد شرطة هيوستن تروي فينر، في تصريحات إعلامية، أن المنظمين أوقفوا الحفلة الموسيقية مؤقتًا عندما كان من الواضح أن العديد من الأشخاص قد أصيبوا.

وقال فينر: ”في مرحلة ما توقف العرض عندما كان الحشد يتصاعد.“

وجاءت الحادثة المميتة بعد ساعات من اقتحام حشد كبير لمحيط NRG Park قبل الحادثة المسائية، ما تسبب بحالة من الفوضى لأفراد الأمن وموظفي الحدث، لكن فينر قال إن الحادثتين غير مرتبطتين.

وتم دهس العديد من المشجعين، بعد ظهر أمس الجمعة، خلال تدافع المئات إلى محيط الحدث، ودمروا أجهزة الكشف عن المعادن ومنطقة تفتيش أمنية، وفق وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أنه سيتم التبرع بجميع عائدات مهرجان Astroworld لجمعية ترافيس سكوت الخيرية، Cactus Jack Foundation.

وتم إنشاء المنظمة غير الربحية لمساعدة الشباب على الوصول إلى التعليم والموارد الإبداعية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

وفي 5 مايو/ أيار الماضي، أعلن المغني ”ترافيس سكوت“ عن الحفل في مدينة هيوستن مسقط رأسه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى موقع شراء التذاكر، لتباع جميعها في أقل من ساعة.