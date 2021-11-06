شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أمريكية تدين عميلاً للاستخبارات الصينية بتهمة التجسّس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنّ محكمة فيدرالية أدانت عميلاً للاستخبارات الصينية بتهمة "التجسّس الاقتصادي"، لمحاولته سرقة تقنيات من شركات طيران أمريكية وفرنسية.

وقالت الوزارة - في بيان "إنّ شو يانجون، المسؤول في مقاطعة جيانجسو عن مكتب الاستخبارات الخارجية التابع لوزارة أمن الدولة، أدين أمام محكمة في سينسيناتي بتهمتي التواطؤ ومحاولة التجسّس الاقتصادي، بالإضافة إلى ثلاث تهم أخرى تتعلق بسرقة أسرار تجارية".

ويعاقب القانون الأمريكي على كلّ من تهمتي التجسّس الاقتصادي اللتين أدين بهما "شو" بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، بينما تصل العقوبة على كلّ من التّهم الثلاث الأخرى إلى السجن لمدة 10 سنوات.