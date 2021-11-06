الاستخبارات العسكرية تضبط أسلحة وأعتدة متنوعة في ديالى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الاولى احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اشارت لوجود كدس للاسلحة والاعتدة من مخلفات داعش الارهابي بمنطقة زور مردان التابع لناحية جلولاء بمحافظة ديالى".وتابع البيان، "ولى ضوء ذلك وبالتنسيق والتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة الاول تمكنت من الوصول للكدس وتضبط بداخله، سبطانة احادية عيار ١٤،٥، و٢٥ إطلاقة عتاد عيار ١٢،٥ ، وعبوتين على شكل جلكان سعة ٥ لتر ،ومسطرتي تفجير".

واشار الى ان "مفارز هندسة الفرقة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا تحت السيطرة ".

