انت الان تتابع خبر حصيلة نوعية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحصيلة الاسبوعية لواجبات الوكالة الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2021/10/29 ولغاية 2021/11/5 هي:

-تنفيذ اوامر القاء القبض 1412

-القبض على مطلقي العيارات النارية والدكة العشائرية 13

- ضبط اسلحة 36

- ضبط اعتدة 829

-احالة متهمين الى المحاكم القضائية 249

- فض المشاجرات 1567

- الحالات الانسانية 6

- ضبط عجلات مطلوبة 63

-التبرع بالدم 15

- القبض على متسولين 469

- القبض على مخمورين 561

- القبض على مروجي ومتعاطي وتجار المخدرات 207

- القبض على ارهابين 26

- طبع لوحات السيارات 13809

- اصدار اجازات السوق 15181

- اصدار سنوية سيارات 25788

- ابطال مفعول عبوة ناسفة 286

-تحرير مخطوف 1

- كشف مسرح الجريمة 215

- ضبط كدس عتاد 1

