الكاظمي يوجه بتشكيل مقر متقدم لتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق

بغداد - ياسين صفوان - وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلي عن الاجهزة الامنية بينها هيئة الحشد الشعبي لغرض العمل على إدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الامنية والمتظاهرين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ما حصل يوم امس الجمعة من أحداث مؤسفة قرب ساحات الاعتصام في بغداد، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلي عن الاجهزة الامنية بينها هيئة الحشد الشعبي لغرض العمل على إدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الامنية والمتظاهرين".

واضاف البيان، انه "بناءً على ذلك نوصي ونذكر المتظاهرين الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، كما ندعو القوات الامنية العراقية الى ضبط النفس والالتزام بافضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الانسان".

وتابع، "تستمر قيادتنا بعملها من خلال العمليات الاستباقية في مختلف القواطع لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة فلول عصابات داعش الإرهابية في جميع مناطق البلاد".