العبادي والخزعلي يؤكدان على اهمية اجراء تحقيق باحداث الخضراء الاخيرة

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم السبت، مع الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي احداث الخضراء الاخيرة.

وقال المكتب الاعلامي لحيدر العبادي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العبادي استقبل في مكتبه اليوم السبت الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي".

واضاف البيان ان "اللقاء شهد بحث الاحداث المؤسفة التي جرت يوم امس، وادانة لسقوط الضحايا، واهمية التحقيق فيما جرى، وحماية حق التظاهر السلمي وضبط النفس ومنع التصعيد".

وتابع انه "تم خلال اللقاء التاكيد على ضرورة ايجاد الحلول السليمة لتجاوز ازمة الانتخابات ، والعمل الجدي على بلورة مواقف تحافظ على امن واستقرار البلد".