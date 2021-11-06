شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يدعو المرشحين لمجلس إدارة النادى المصرى القاهرى لاجتماع غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري، جميع المرشحين لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري القاهرى وهيئات اللجان، لعقد اجتماع مساء غدا الأحد داخل النادي وذلك لدراسة موقف النادي فى ضوء قرار مديريه الشباب والرياضة بحصر ممتلكات النادي من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وحقق تيسير مطر نجاحا غير مسبوق داخل النادي المصرى القاهري، منذ توليه رئاسة النادي، حيث حرص على أن تتنوع الأنشطة داخل النادي وتستعيد بريقها، فضلا عن تنظيم رحلات للأعضاء بشكل أسبوعي، وابتكر فكرة تشكيل اللجان النوعية عن طريق الانتخاب، ليختار أعضاء النادي من يمثلهم في اللجان النوعية للنادي مثل لجان التعليم والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يحرص تيسير مطر على التواجد بشكل شبه يومي بين أعضاء النادي للمناقشة بشكل مستمر عن تطوير النادي والارتقاء به، ومنذ توليه إدارة النادي ارتفعت ثمن العضوية للانضمام للنادي من 600 جنيها إلى 25 ألف جنيه بعدما شهد النادي حالة غير مسبوقة من التطوير في عهد تيسير مطر، ليس هذا فحسب بل درس مجلس إدارة النادي بالنادي المصرى القاهري برفع العضوية لـ50 ألف جنيه.

كما حرص تيسير مطر على إسعاد وبث الفرحة بين أبناء أعضاء النادي، إذ نظم حفلات تكريم لأبناء النادى المصرى القاهرى، الحاصلين على شهادات الابتدائية والثانوية بجميع أنواعها عام وتجارى وفني، والحاصلين أيضا على شهادات التخرج للجامعات والمعاهد بجميع أنواعها والحاصلين على الدكتوراه عام 2021، وأيضا تكريم جميع المعلمين من أعضاء النادى ووصل إجمالي المكرمين ما يزيد عن 240 طالبا ومدرسا".

كما حقق النادى المصرى القاهرى، فوزا ثمينا خلال الفترة الماضية حيث فاز فريق كرة طائرة سيدات جلوس "البرالمبية"بالمركز الأول بالدورى الممتاز فى كرة الطائرة، وذلك بالدعم المطلق من النائب تيسير مطر لفريق كرة طائرة سيدات جلوس بالنادى المصرى القاهري.