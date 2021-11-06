شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز تتقدم بسؤال حول خطة التعليم العالى لمواكبة التكنولوجيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا فايز كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤالا موجها إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمى لمواكبة الموجة التكنولوجية الجديدة من خلال المجال البحثى، والتشجيع على الابتكار من خلال الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والأقسام المستحدثة فى هذا المجال.

وتضمن سؤال النائبة رشا فايز كليب أيضا سؤالا حول خطة الوزارة فى ملف توعية الطلاب بالمتغيرات الجديدة، وبالآثار السلبية التى قد تنجم عن تطبيق هذه التجربة.

وقالت النائبة رشا فايز كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لابد لجميع مؤسسات الدولة أن تستعد وتتسلح بكل الأدوات اللازمة لمجابهة الآثار التي سيجلبها الميتافيرس لمجتمعنا المصرى.