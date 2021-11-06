موسكو تضغط على واشنطن من أجل "تعويضات دبلوماسية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طالبت روسيا الولايات المتحدة بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن مصادرة الممتلكات الدبلوماسية الروسية وعرقلة الوصول إليها.



وقال مبعوث السفارة الروسية في واشنطن سيرجي كوشليف، في مقابلة مع قناة "آر.تي.في.آي" الروسية: "نطالب بشكل عاجل على جميع المستويات باستعادة ممتلكاتنا وبالطبع بتعويض عن الخسائر التي تكبدناها".

وأشار كوشليف إلى أن روسيا تطلب تعويضات عن الممتلكات الدبلوماسية التي تمت مصادرتها في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن مئات الآلاف من الدولارات.

وأضاف كوشليف أنه على مدار السنوات الأخيرة طلبت موسكو من وزارة الخارجية الأمريكية "470 مرة" زيارة المواقع الدبلوماسية الروسية والاطلاع على حالتها، لكن الطلب يتم رفضه بانتظام.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن واشنطن طالبت 55 دبلوماسيا وموظفا روسيا بالسفارة والقنصليات الروسية بمغادرة الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، مؤكدة أن الوضع سيتفاقم على "الجبهة" الدبلوماسية نتيجة لذلك.

مؤخرا، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية أثارت في السنوات الأخيرة تفاقما غير مسبوق للعلاقات مع موسكو.

وأشارت إلى أن روسيا تتعرض لضغوط منهجية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

وعلى مدار تاريخها، لم تقف بوصلة العلاقات بين قطبي الحرب الباردة روسيا والولايات المتحدة، في اتجاه واحد، لكن ملفات خلافية تراكمت في السنوات الأخيرة، لتضع تلك العلاقة على فوهة بركان.