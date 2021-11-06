شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يطالب بحلول جذرية لإنهاء أزمة الصرف الصحى بعزبة الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتوصل لحلول جذرية ووضع جدول زمني لإنهاء أزمة عدم وجود خدمة الصرف الصحي بمنطقة أهالي عزبة الموظفين الجديدة ، كوبري ابيس بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف محمد إسماعيل أن تلك الأزمة الكارثية تسبب أزمات كثيرة بالمنطقة حتى لو تم البدء في الأعمال والانتهاء منها على مراحل، مشيرا إلى أن ذلك على الرغم من تشكيل لجنة من هيئة الصرف الصحي منذ 2002 وإدراج المنطقة ضمن ميزانية الهيئة ولم يتم البدء في الأعمال حتى الان.

وأشار محمد إسماعيل الى أن لجنة الإسكان و المرافق بمجلس النواب ناقشت طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن تلك الأزمة، بحضور عدد من قيادات شركة الصرف الصحي والجهاز التنفيذى لمياه الشرب و الصرف الصحى، لافتا الى أنه تم الاتفاق على دراسة ربط منطقة الموظفين على أقرب محطة صرف وأنه سوف يتم تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة تمهيدا للبدء فى الأعمال.