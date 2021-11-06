"انتفض الشعب الإثيوبي".. آبي أحمد يدعو الإثيوبيين للتضحية من أجل البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، إن شعبه "سيدفع تضحيات غالية تجعل من إثيوبيا صخرة صامدة أمام الأعداء".

وتابع في منشور بالأمهرية عبر "فيسبوك": "نعيش مرحلة صعبة يولد فيها الأبطال".

وأضاف "الظروف التي نمر بها أظهرت لنا من هم أصدقائنا الحقيقين"، متابعًا "انتفض الشعب الإثيوبي من جميع الاتجاهات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها".

في غضون ذلك، ناشد الجيش الإثيوبي جنوده السابقين ممن هم خارج الخدمة العسكرية بالالتحاق بالجيش مرة أخرى، الذي يقاتل لصد تقدم المتمردين.

ويأتي هذا النداء في الوقت الذي تحرز فيه قوات المتمردين - بقيادة جبهة تحرير شعب تيجراي - تقدما نحو العاصمة أديس أبابا.

وكانت السفارة الأمريكية طلبت من جميع المواطنين الأمريكيين مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن وسط وضع أمني "متقلب للغاية"، حسبما أفاد بيان على موقعها الإلكتروني.

وأمس الجمعة، شكلت 9 جماعات مناهضة للحكومة تحالفا يسعى لإنهاء حكم رئيس الوزراء آبي أحمد وإدارته للبلاد.

وأطلقت الفصائل الإثيوبية التسعة على تحالفها اسم "الجبهة الموحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية".

وقالت الحكومة إنها ستواصل خوض ما تسميه حربا وجودية، إذ دخل الصراع عامه الثاني، مع نزوح الملايين وعيش أكثر من 400 ألف نسمة على شفا المجاعة.

وأعلن المسؤولون الحكوميون هذا الأسبوع حالة الطوارئ، داعين السكان إلى تسجيل أسلحتهم، والاستعداد لحماية أحيائهم.

وفي بيان نادر بشأن القتال الدائر، دعا مجلس الأمن إلى إنهاء القتال في إثيوبيا وكرر دعمه لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وحض المجلس أمس الجمعة على "الامتناع عن خطاب الكراهية التحريضي، والتحريض على العنف والانقسام".

ودعا شركاء إثيوبيا الدوليون إلى إنهاء الأعمال العدائية.