محافظة جنوب سيناء تستقبل 7029 طلب تصالح خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، للحفاظ على الشكل الحضاري الخاص بكل حي سكني طبقًا للتصميم الهندسي.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم السبت، إن المحافظة تلقت خلال شهر فقط 7029 طلب تصالح على مخالفات البناء بكافة مدن المحافظة، بينهم ١٦٦٠ طلب وافقت اللجان الخاصة بفحص ملفات التصالح عليهم لاستيفاء كافة الضوابط والشروط، وجاري فحص ٤٩٠٧ ملف، بينما رفضت لجان التصالح ٤٦٢ طلب لمخالفتها الشروط والضوابط.

وأكد أنه سيجري تطبيق القانون على جميع المباني المخالفة في حال عدم قيام أصحابها بتقديم طلب التصالح، لافتًا إلى أن معظم المخالفات توجد في الأحياء السكنية التي لم تقيمها المحافظة، وتتركز في المناطق التي جرى توزيع قطع أراضي بها على المواطنين كبديل للوحدات السكنية، لعدم التزامهم بالشكل المعماري والمخطط الهندسي الصادر من المحافظة.

وأشار إلى أن مدينة طور سيناء تعد أعلى مدن المحافظة التي تقدم مواطنيها بطلبات تصالح، بإجمالي ١٩١١ طلبًا، يليها مدينة شرم الشيخ بإجمالي ١٦٦٧ طلب، ثم مدينة رأس سدر بـ ١٢٩٢ طلب، ودهب بـ١١٤٠ طلبًا.