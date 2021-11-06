البرهان يحل مجالس إدارات كافة الشركات الحكومية بالسودان

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

قرر القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، وفق ما أعلن تليفزيون السودان، الجمعة، في خبر مقتضب.

ولم يقدم التليفزيون الرسمي أي تفاصيل إضافية عن القرار وتبعاته.

يأتي ذلك بعد مشروع قانون، قدمه قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الانقلاب في السودان، ودعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى عكس المسار فورا وتسليم السلطة للمدنيين.

وفي سياق آخر، أعلن متظاهرون سودانيون عن تنظيم “ليلة المتاريس”، بهدف قطع الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم، وشل الحركة، تمهيدا للعصيان المدني، غدا الأحد.

وقال تجمع السودانيين المهنيين، عبد حسابه على تويتر: “جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري.. استعداداً للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين نبدأ بتتريس الشوارع الرئيسية”.

وشارك ناشطو التواصل الاجتماعي صورا لإنشاء حواجز في أنحاء الخرطوم.

والخميس، أعلنت الولايات المتّحدة أنّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحادث هاتفياً مع البرهان وطالبه بإعادة السلطة “فوراً إلى الحكومة التي يقودها المدنيون”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إنّ “الوزير حضّ البرهان على الإفراج فوراً عن جميع الشخصيات السياسية المحتجزة منذ 25 أكتوبر، والعودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه ويعيد الحُكم الذي يقوده المدنيون في السودان”.